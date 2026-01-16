В выходные в Челябинской области потеплеет

Днем 17 и 18 января на территории Челябинской области ожидается потепление и небольшой снег. Информация опубликована на сайте Челябинского гидрометцентра.

Ночью 17 января температура прогнозируется в пределах от -22°C до -27°C, на юге до -34°C, в горах до -19°C. Днем потеплеет до -8°C, -13°C, на юге до -18°C. Ветер южной четверти 2-7 м в секунду. Ночью в воскресенье температура понизится до -15°C, -20°C, на юге до -30°C. Днем она ожидается в пределах -9°C, -14°C. Ветер западный, юго-западный 2-7 м в секунду, возможен небольшой снег.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, в первую рабочую неделю 2026 года в Челябинской области установились морозы. Температура воздуха опускалась до -40°C.

Виталина Ярховска