Приостановка движения поездов в Токио затронула почти 700 тыс. человек

В центре Токио со вчерашнего вечера приостановили движение части поездов из-за ремонта. Инцидент затронул 673 тыс. человек, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на отчет компании-оператора JR East.

Движение отсутствовало на кольцевой линии Яманотэ, а также на линиях Кэйхин—Тохоку и Тойкадо. С прошлой ночи и до утра шли работы по модернизации станции «Тамати». С помощью башенного крана транспортировали материалы и оборудование с поверхности путей, и на это время их отключили от контактной сети. Около 3:50 по местному времени (21:50 мск 15 января) выяснилось, что возобновить подачу электричества не получается. Причина этого не приводится.

Движение поездов полностью возобновили в 13:08 по местному времени (7:08 мск 16 января). В JR East принесли клиентам извинения за неудобства.