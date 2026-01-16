Авиакомпании Саудовской Аравии рассматривают запуск рейсов в Казань
Авиакомпании Саудовской Аравии изучают возможность запуска прямых рейсов в Казань, сообщает РИА Новости со ссылкой на директора департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития России Никиту Кондратьева.
Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ
По его словам, саудовские перевозчики запрашивают дополнительные направления для полетов в Россию, включая Казань, а также Сочи и Санкт-Петербург.