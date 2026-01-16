На СВО погиб президент Федерации бокса Самарской области

Президент общественной организации «Федерация бокса Самарской области», мастер спорта по боксу Сергей Чернов погиб на СВО. Об этом сообщается на странице самарского боксерского клуба «Заря» во «ВКонтакте».

Как отмечается в сообщении, Сергей Чернов отправился на СВО добровольцем и погиб при выполнении боевого задания.

Прощание с Сергеем Черновым состоится в понедельник, 19 января, в Новокуйбышевске на ул. Островского, 32 с 10:30 до 12:00 (MSK+1).

Сабрина Самедова