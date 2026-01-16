В Сургуте изменили температурные пороги для объявления актировок в школах

Глава Сургута (Ханты-Мансийский автономный округ, ХМАО-Югра) Максим Слепов принял решение скорректировать критерии для объявления неблагоприятных погодных условий, сообщили в администрации города. Решение было принято для создания безопасных условий для школьников в период сильных морозов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Главным изменением стало повышение температурных значений на 2°-3° и установление максимальной скорости ветра. Актировки будут объявляться с оглядкой на силу ветра: так, при ветре от 15 м/с независимо от температуры воздуха очные занятия не состоятся у учащихся всех классов.

Уроки в школах могут быть отменены при следующих условиях:

1-4 классы: -27° (без ветра), -25° (1-5 м/с), -23° (6-10 м/с), -21° (11-14 м/с);

1-8 классы: -30° (без ветра), -28° (1-5 м/с), -26° (6-10 м/с), -24° (11-14 м/с);

1-11 классы: -34° (без ветра), -32° (1-5 м/с), -30° (6-10 м/с), -28° (11-14 м/с).

ЕДДС Сургута проверяет погоду в 6:00 для учеников первой смены и в 11:30 для второй. «Официальным источником данных для принятия решения остается Ханты-Мансийский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды на основе фактических показаний сургутской метеостанции. Использование субъективных факторов, таких как "температура по ощущениям", законодательно не предусмотрено. При объявлении актировки окончательное решение о посещении ребенком школы принимают родители»,— сказано в сообщении.

Ирина Пичурина