Суд в Саратове изучит, как в Шиханах переплатили 10 млн рублей по госконтракту

В Саратовской области под суд передан директор муниципального учреждения «Управление городского хозяйства» города Шиханы Фарман Саидов. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. Он обвиняется в злоупотреблении полномочиями по статье (ст. 285 УК РФ).

Фото: Администрация Шихан

Расследование началось в январе 2025 года. По версии следствия, учреждение заключило контракт на 56 млн руб. с подрядчиком для благоустройства парка по нацпроекту «Жилье и городская среда». Работы были выполнены некачественно, но заказчик принял их и оплатил, что привело к убытку бюджета в размере 4 млн руб.

В ходе расследования выявился второй эпизод: тот же подрядчик провел благоустройство двора на улице Школьная, также не выполнив работы в полном объеме и допустив недостаточное качество. Муниципалитет оплатил эти работы, что привело к дополнительным потерям.

В общей сложности следствие оценило ущерб, нанесенный бюджету, в 10,8 млн руб. Уголовное дело направлено в Вольский районный суд для рассмотрения.

В прокуратуре подчеркнули, что подрядчик выполнил работы не в полном объеме, а часть из них оказалась ненадлежащего качества. Следствие считает, что действия директора способствовали финансовым потерям бюджета.

Никита Маркелов