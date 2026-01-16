Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Гражданина Украины подозревают в Петербурге в поджоге иномарки

Полиция Санкт-Петербурга задержала гражданина Украины в качестве предполагаемого поджигателя Opel Mokka около дома 149 по проспекту Ветеранов. Он проживает на территории России нелегально, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Жительница Северной столицы обратилась к правоохранителям 11 января и рассказала о повреждении внешних элементов автомобиля. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как 9 января неизвестный положил пакет с мусором под машину, поджег его, а затем скрылся.

По этому факту возбуждено уголовное дело (умышленное уничтожение или повреждение имущества). Накануне правоохранители задержали ранее судимого 32-летнего жителя Украины в качестве предполагаемого поджигателя.

Татьяна Титаева

