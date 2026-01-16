Чебаркульские коммунальщики заплатили 7 млн рублей за добычу воды без лицензии

Муниципальное унитарное предприятие «Чебаркульские районные коммунальные сети» компенсировало ущерб в размере 7,3 млн руб. из-за добычи подземных вод без лицензии. Об этом сообщает пресс-служба Уральского межрегионального управления Росприроднадзора.

О нарушениях стало известно после проверки поступившей в ведомство информации. Выяснилось, что организация добывала подземные воды из источников нецентрализованного водоснабжения на территории района без лицензии. Специалисты управления Росприроднадзора рассчитали ущерб, причиненный недрам. Он составил 7,3 млн руб. Надзорное ведомство потребовало от предприятия возместить вред. «Чебаркульские районные коммунальные сети» добровольно и в полном объеме оплатили всю сумму.

Виталина Ярховска