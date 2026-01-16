Атяшевский мясокомбинат оштрафовали после рейда блогера и главы Городца

Управление Роспотребнадзора по Республике Мордовия по результатам проверки оштрафовало на 20 тыс. руб. должностных лиц ООО МПК «Атяшевский». Мясокомбинату также предписано устранить нарушения требований технического регламента ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Поводом для проверки стал рейд блогера Олега Захарова, который вместе с главой МСУ Городецкого округа Александром Мудровым проверил продающуюся в местных магазинах продукцию мордовского мясокомбината: сардельки и сосиски под суббрендом «Деликайзер». В октябре прошлого года, зайдя в «Пятерочку», они зафиксировали продажу колбасной продукции МПК «Атяшевский», к которой ранее у Роспотребнадзора возникали претензии. По словам главы, производитель должен быль уведомить торговые сети, но не сделал этого, и его продукция по-прежнему свободно продавалась. Проверяющие обратились по этому поводу в нижегородскую прокуратуру.

По итогам рейда блогер заявил, что Городец имеет все шансы стать первым городом, где население защищено от мясного клея (трансглютаминазы). «По результатам рейда хочется выразить товарищу Мудрову респект и уважуху, ибо видно, что он переживает за благополучие подопечных жителей и что благодаря его вмешательству Городец станет зоной, свободной от мясного клея, антибиотиков и прочих запрещенных в России добавок в продукты», — сообщил Олег Захаров в соцсетях.

Иван Сергеев