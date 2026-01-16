В Севастополе задержан подозреваемый в подготовке к теракту на железной дороге

Сотрудники ФСБ задержали 19-летнего жителя Севастополя. Его подозревают в подготовке теракта на железнодорожной станции и электроподстанции в городе. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по Крыму и Севастополю.

В ведомстве уточнили, что молодой человек хотел совершить теракт под влиянием телефонных мошенников из Украины. По указанию «кураторов» он приехал в Севастополь и начал разведку нужных объектов в городе. Для совершения преступлений задержанный приобрел канистры и горюче-смазочные материалы, для обороны — пневматический пистолет.

Подозреваемый также пытался вскрыть релейный шкаф и поджег батарейный шкаф на ж/д станции в Инкермане, после чего планировал поджечь трансформаторную электроподстанцию в Нахимовском районе Севастополя.

В отношении молодого человека возбуждены уголовные дела по статьям террористической направленности. Ему грозит до 20 лет заключения. Задержанный арестован.