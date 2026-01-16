Банк России направил четырех представителей на суд с Euroclear по своим активам

Арбитражный суд Москвы начал рассматривать иск Банка России к бельгийскому депозитарию Euroclear на 18,2 трлн руб. От ЦБ в заседании участвуют четыре представителя, от Euroclear — трое.

ТАСС приводит фамилии юристов. От представителя истцов в заседании участвуют — Митрофанов, Козлов, Ванко, Алаев и Никеева. От ответчиков — Савельев, Сайкин и Романова.

3 декабря ЕС представил план использования замороженных российских активов для финансирования Украины. 12 декабря Банк России подал иск к Euroclear. Сумму ущерба ЦБ оценил как сумму заблокированных своих средств в странах ЕС.