Банк России направил четырех представителей на суд с Euroclear по своим активам

Арбитражный суд Москвы начал рассматривать иск ЦБ к Euroclear
Арбитражный суд Москвы начал рассматривать иск Банка России к бельгийскому депозитарию Euroclear на 18,2 трлн руб. От ЦБ в заседании участвуют четыре представителя, от Euroclear — трое.
ТАСС приводит фамилии юристов. От представителя истцов в заседании участвуют — Митрофанов, Козлов, Ванко, Алаев и Никеева. От ответчиков — Савельев, Сайкин и Романова.
3 декабря ЕС представил план использования замороженных российских активов для финансирования Украины. 12 декабря Банк России подал иск к Euroclear. Сумму ущерба ЦБ оценил как сумму заблокированных своих средств в странах ЕС.