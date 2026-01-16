Завершено расследование дела о коррупции в самарском Ростехнадзоре

Утверждено обвинительное заключение в отношении бывшего начальника межрегионального отдела Средне-Поволжского управления Ростехнадзора Александра Кириллова. Он обвиняется в превышении должностных полномочий, получении взятки и мелком взяточничестве. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным следствия, в январе 2024 года обвиняемый поручил сотрудникам составить положительный акт по итогам проверки коммерческой фирмы, скрыв сведения о выявленных нарушениях, которые могли бы помешать компании получить лицензию.

Также обвиняемый подписал заключение о соответствии соискателя лицензионным требованиям. В итоге фирма получила лицензию.

В июле и октябре 2024 года бывший чиновник, являясь заместителем председателя аттестационной комиссии, получил взятку на сумму 45 тыс. руб. от представителей предприятий через посредника. В обмен на это он обеспечил прохождение компаниями аттестации без проверки знаний по промышленной безопасности.

На этапе расследования был арестован транспорт обвиняемого стоимостью два млн руб. После вручения копии обвинительного заключения уголовное дело будет передано на рассмотрение в Кировский районный суд Самары.

Георгий Портнов