«Ведомости»: госкорпорации начнут развивать безлюдные производства в России

Минпромторг поручил госкорпорациям подготовить планы по переводу части предприятий на режим так называемых «темных цехов» — полностью или почти полностью автоматизированных производств. Мера направлена на повышение технологического суверенитета и производительности труда, сообщил «Ведомостям» глава Минпромторга Антон Алиханов. Конкретный перечень госкорпораций он не уточнил.

По словам министра, «это один из элементов повышения производительности», который уже заложен в корпоративные программы развития. В качестве примера господин Алиханов привел Объединенную авиастроительную корпорацию, входящую в «Ростех». На заводе в Рудневе завершается первая очередь роботизации, а к 2027 году планируется, «по сути, полный перевод под темное производство».

Эксперты отмечают, что такие проекты позволяют повысить эффективность, качество и безопасность. Вместе с тем они требуют «гигантских» первоначальных инвестиций и длительных сроков окупаемости, что делает их малодоступными для частного бизнеса без господдержки.

В 2024 году президент Владимир Путин поставил цель вывести Россию к 2030 году в топ-25 стран по плотности роботизации. Для этого парк промышленных роботов должен вырасти как минимум до 100 тыс. единиц.

Подробности — в материале «Ъ» «Робот — на завод».