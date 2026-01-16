Отдыхающие подсели на кино

Сборы кинотеатров Сибири за новогодние праздники в 2026 году превысили 1,08 млрд руб. В прошлом году сборы с трудом достигли 730 млн руб. Таким образом, показатель за год вырос на 49%. Самой популярной картиной у зрителей стал фильм «Чебурашка 2», который за новогодние каникулы собрал 543,3 млн руб. Также наиболее просматриваемыми фильмами в кинотеатрах стали «Простоквашино» со сборами 249,7 млн руб. и «Буратино» со сборами 204,8 млн руб.

Всплеск интереса сибиряков к просмотру фильмов в кинотеатрах в новогодние праздники отчасти вызван недостатком новых релизов в 2025 году

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Кассовые сборы кинотеатров в регионах Сибири за новогодние праздники составили более 1,08 млрд руб., следует из данных Единой автоматизированной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС) Фонда кино. Это на 49% больше, чем было собрано в аналогичный период 2025 года — всего 730 млн руб. Рост зафиксирован в условиях увеличения средней цены билета на сеанс — с 463 до 537 руб.

Самые высокие кассовые сборы были отмечены 2 января — тогда кинотеатры продали билеты на 141,6 млн руб.

Наибольший объем кассовых сборов за все дни праздничных выходных отмечен в Новосибирской области — 243,5 млн руб., Красноярском крае — 176,2 млн руб., Иркутской области — 167,2 млн руб., а также Кузбассе — 147,3 млн руб.

Всего в период с 1 по 12 января 2026 года было продано 2,26 млн билетов в кинотеатры десяти регионов СФО. Это на 31,4% больше, чем годом ранее — в 2025-м за это же время кинотеатры посетили 1,72 млн зрителей. Согласно отчету ЕАИС, количество сеансов в праздничные дни в 2026 году достигло 39,4 тыс., тогда как годом ранее этот показатель составлял 38,3 тыс.

Самой популярной картиной у сибиряков стал фильм «Чебурашка 2», который за новогодние каникулы собрал 543,3 млн руб. Также наиболее просматриваемыми фильмами в кинотеатрах стали «Простоквашино» со сборами 249,7 млн руб. и «Буратино» со сборами 204,8 млн руб.

По словам министра культуры РФ Ольги Любимовой, отечественные фильмы обеспечили 96,4% посещаемости.

Опрошенные эксперты отметили, что показатели кинопроката в начале года служат подтверждением заметного роста интереса зрителей к семейному кино. Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров считает, что в кино в начале января чаще всего ходят семьями, из-за чего большее число потребителей приходится как раз на детские фильмы или на комедии для семейного просмотра. Поэтому даже ретроспективы хитов прошлых лет будут ориентироваться на массовую аудиторию. Как пример, в повторный прокат выпустили мюзикл «Стиляги».

Директор объединенной киносети «Синема парк» и «Формула кино» Алексей Васясин полагает, что значительный объем сборов обусловлен «сильными релизами», которые вышли в одно время.

«У них одна и та же аудитория. Все три фильма делали кассу. Кроме того, погода была благоприятная»,— отметил он.

Поход в кино остается одним из наиболее доступных видов развлечения и отдыха для большинства населения, подчеркивает владелец компании «А-Студио» (Иркутская область) Арсений Кузьминич. «Кроме того, в этом году выходных дней было больше, чем в прошлом. Также на сборы повлиял недостаток новых релизов в течение всего прошлого года — летом репертуар практически не обновлялся. Если тенденция продолжится, то зрители будут ходить в кино исключительно в новогодние праздники»,— заключил он.

Лолита Белова