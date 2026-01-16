Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

На дороге Ярославль – Любим заменят ошибочный дорожный указатель

В Ярославской области заменят дорожный знак с ошибкой. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в областном министерстве дорожного хозяйства и транспорта.

Дорога при движении в сторону Ярославля после выезда из Любима

Дорога при движении в сторону Ярославля после выезда из Любима

Фото: соцсети

Дорога при движении в сторону Ярославля после выезда из Любима

Фото: соцсети

Накануне в соцсетях сообщили, что на дороге Ярославль – Любим появился новый дорожный указатель. Знак, установленный в направлении Ярославля, указывает на Любим.

«В настоящее время заказан новый дорожный знак. После поступления он будет заменен»,— прокомментировали в министерстве.

Алла Чижова

Новости компаний Все