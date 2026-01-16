На дороге Ярославль – Любим заменят ошибочный дорожный указатель
В Ярославской области заменят дорожный знак с ошибкой. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в областном министерстве дорожного хозяйства и транспорта.
Дорога при движении в сторону Ярославля после выезда из Любима
Фото: соцсети
Накануне в соцсетях сообщили, что на дороге Ярославль – Любим появился новый дорожный указатель. Знак, установленный в направлении Ярославля, указывает на Любим.
«В настоящее время заказан новый дорожный знак. После поступления он будет заменен»,— прокомментировали в министерстве.