На дороге Ярославль – Любим заменят ошибочный дорожный указатель

В Ярославской области заменят дорожный знак с ошибкой. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в областном министерстве дорожного хозяйства и транспорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дорога при движении в сторону Ярославля после выезда из Любима

Фото: соцсети Дорога при движении в сторону Ярославля после выезда из Любима

Фото: соцсети

Накануне в соцсетях сообщили, что на дороге Ярославль – Любим появился новый дорожный указатель. Знак, установленный в направлении Ярославля, указывает на Любим.

«В настоящее время заказан новый дорожный знак. После поступления он будет заменен»,— прокомментировали в министерстве.

Алла Чижова