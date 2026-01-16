В Башкирии ожидаются 30-градусные морозы

16 января в юго-восточных районах Башкирии до 20:00 ожидается порывистый ветер до 15-20 м в секунду, сообщает Башгидрометцентр.

17 января в Башкирии температура воздуха ночью опустится до -20,-25°, местами до -30°. Днем воздух прогреется до -10,-15°, однако местами температура останется на уровне -20°.

Завтра осадков не ожидается. Ветер будет переменных направлений, слабый. В ближайшие сутки в Башгидрометцентре предвещают сохранение метеорологических условий, способствующих накоплению в воздухе загрязняющих веществ.

Майя Иванова