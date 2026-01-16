В Перми закрывается известный грузинский ресторан

В Перми владельцы ресторана «Сакартвело», действующего на ул. Монастырской, 12а, объявили о закрытии ресторана. Информация об этом появилась на официальной странице заведения «ВКонтакте». Последним рабочим днем станет 17 января. В сентябре 2025 года «Сакартвело» был выставлен на продажу за 5,5 млн руб.

В Перми работают два ресторана «Сакартвело»: один на ул. Монастырской, 12а, другой — на ул. Горького, 58а. Известно, что сеть принадлежит семье бизнесменов Болквадзе. Заведением по ул. Монастырской, 12а, управляет ООО «ДЭТК», занимающееся ресторанной деятельностью. Согласно данным Kartoteka.ru, общество учреждено в 2014 году Эдуардом Болквадзе, предприниматель также возглавляет ООО «ДЭТК». Кроме того, господин Болквадзе владеет пермским ООО «Виноград», организация ведет розничную торговлю напитками в специализированных магазинах.