Полиция установила возможную участницу обмана петербурженки на 8,3 млн рублей

Пенсионерка из Санкт-Петербурга отдала мошенникам 8,3 млн рублей. Предполагаемой участницей преступления стала ранее задержанная за совершение аналогичного преступления 43-летняя женщина, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД РФ.

Пожилая петербурженка в возрасте 72 лет обратилась в полицию 25 декабря и пожаловалась на звонки от неизвестного в период с 8 по 23 декабря. Абонент в разговоре под предлогом «обеспечения безопасности денежных средств от мошеннических действий» убедил ее передать курьеру свои сбережения.

Пенсионерка отдала злоумышленнику 8,3 млн рублей. Возбуждено уголовное дело.

Оперативники Пушкинского района 5 января задержали 43-летнюю женщину, подозреваемую в работе на аферистов в качестве дропа. Полиция позже выяснила, что она может быть причастна и к обману этой пенсионерки.

Татьяна Титаева