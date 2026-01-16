Более 250 человек эвакуировали из-за пожара в трущобах на юге Сеула

Из-за пожара в районе Гурьонг на юге Сеула власти эвакуировали 258 человек. Пожар потушили примерно через восемь часов после его начала, сообщило агентство «Рёнхап» со ссылкой на официальных лиц. О жертвах пока не сообщается.

Гурьонг — один из последних сохранившихся трущобных районов Сеула. Пожар там вспыхнул около 5:00 по местному времени и был потушен около 13:20. Пламя быстро распространилось по району. По данным агентства, без жилья остались более 180 жителей Гурьонга.

Власти направили на место происшествия более 1,2 тыс. человек и 106 единиц техники. В пожарной службе сообщили, что огонь быстро распространился по трущобам из-за того, что дома в этом районе построены из легковоспламеняющихся материалов — термоизоляционная вата и фанера.

Трущобы Гурьонг возникли в 1988 году на окраине одного из самых богатых районов Сеула — Каннамы. Тогда при подготовке Олимпиады в Сеуле людей выселяли из их домов, и они строили себе жилье в трущобах. В 2015 году после долгих споров самодельные постройки решили снести, а на их месте возвести многоэтажные дома. Reuters со ссылкой на департамент городского планирования района Каннам сообщил, что в трущобах до сих пор живут около 336 семей.