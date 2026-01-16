В Чувашии направили в суд дело подростка, подозреваемого в совершении теракта

Прокуратура Чувашии направила в суд уголовное дело в отношении 15-летнего местного жителя, который поджег автомобиль сотрудника правоохранительных органов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Установлено, что обвиняемый 25 июля в Калининском районе Чебоксар поджег два автомобиля, один из которых принадлежал сотруднику правоохранительных органов. Свои действия он транслировал куратору по телефону.

По версии следствия, в июле 2025 года несовершеннолетний в интернете вступил в контакт с человеком, который обманом и угрозами склонил его к совершению террористического акта. Под руководством куратора подросток получил инструкции, приобрел необходимые компоненты и изготовил бутылки с зажигательной смесью.

Подростка обвиняют по пп. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ («террористический акт»).

Анна Кайдалова