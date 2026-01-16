Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Нижегородскому предприятию выдали предписание за зарастание 199 га полей

Управление Россельхознадзора по Нижегородской области и Марий Эл выдало ООО «Совенго» предписание за зарастание деревьями 199 га земель сельхозназначения. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства 16 января 2026 года.

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

Земельный участок расположен около деревни Крошилово Тонкинского округа. Нарушителю предписали провести культуртехническую мелиорацию участка и в дальнейшем использовать его в соответствии с видом разрешенного использования.

Галина Шамберина