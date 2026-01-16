В Чувашии задержали подростка по подозрению в поджоге автомобилей силовиков

В Чувашии задержали 15-летнего подростка. Его подозревают в поджоге двух автомобилей сотрудников правоохранительных органов в Чебоксарах. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

Следствие установило, что в июле 2025 года подросток связался через мессенджер с человеком, который склонил его к теракту. Под руководством куратора юноша изготовил бутылки с зажигательной смесью, после чего поджег автомобили силовиков. Видео со своими действиями он отправил куратору. Подростку предъявили обвинение по пп. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК (теракт, совершенный группой лиц по предварительному сговору, повлекший причинение значительного имущественного ущерба). Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Еще одно уголовное дело о поджоге расследуют в Москве. По данным СКР, 13 ноября 2025 года неизвестный связался с 16-летним подростком и представился сотрудником правоохранительных органов. «Находясь на постоянной связи со злоумышленником и выполняя его указания, запуганный ребенок показал звонившему жилище по видеосвязи, полагая, что это проведение обыска, сфотографировал банковскую карту отца, попытался перевести с нее деньги»,— уточнили в пресс-службе. По указанию неизвестных подросток принес канистру с бензином в кинозал одного из московских ТЦ и устроил поджог. При возгорании никто не пострадал.

16-летнему москвичу предъявили обвинение по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 167 УК (покушение на умышленное повреждение имущества). Суд отправил его под домашний арест. Расследование уголовного дела продолжается.