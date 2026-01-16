Минтранс Башкирии анонсировал увеличение авиарейсов в Таджикистан

Авиакомпания Nordwind Airlines с 4 февраля увеличит количество полетов из Уфы в Душанбе и обратно, сообщает пресс-служба уфимского аэропорта.

Рейсы будут выполняться по средам и воскресеньям самолетами Boeing 737-800. Они будут вылетать из Уфы в 19:25 по местному времени. Длительность полета составит 3 часа 15 минут.

Прямые рейсы в столицу Таджикистана также выполняют «Уральские авиалинии», отправляющие самолеты по средам и пятницам.

Майя Иванова