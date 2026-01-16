Прокурором Копейска назначили Александра Чеблакова

Прокурор Челябинской области Игорь Донгаузер представил коллективу и руководителям органов власти нового прокурора Копейска Александра Чеблакова. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Александр Чеблаков проходит службу более 16 лет. Работал помощником, старшим помощником прокурора Советского района Челябинска, прокурором отдела по надзору за процессуальной деятельностью ГУ МВД, Главного следственного управления ГУ МВД России по региону. С апреля 2020 года занимал должность заместителя прокурора Центрального района Челябинска.

Игорь Донгаузер определил для нового руководителя и коллектива основные задачи. Особого внимания требуют вопросы соблюдения прав граждан в жилищно-коммунальной сфере, поскольку инфраструктура в городе изношена, а более 200 аварийных домов необходимо расселить и снести. Кроме того, имеется проблема подтопления территорий.

Виталина Ярховска