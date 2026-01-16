В Оренбургской области 17-летний подросток попал в больницу с резаной раной после сальто на сугроб

В Кувандыкском районе сотрудники полиции выясняют обстоятельства несчастного случая с 17-летним подростком, поступившего в больницу с резаной раной в области спины. Об этом сообщает полиция Оренбуржья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

По информации ведомства, подросток вместе с друзьями гулял во дворе и решил сделать сальто на сугроб под окнами пятиэтажного дома. Совершив трюк, несовершеннолетний упал спиной в снег и почувствовал себя плохо. Один из друзей подбежал к нему и увидел порванную куртку и кровь. В сугробе несовершеннолетние обнаружили стекло от оконной рамы размером около 50-70 см.

В это время соседи находились на балконе четвертого этажа. Они сообщили, что стекло с их оконной рамы выбило ветром и оно упало в сугроб. Подростки вызвали скорую медицинскую помощь.

Руфия Кутляева