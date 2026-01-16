Мэр Ярославля призвал чистить крыши от снега и сосулек в течение суток

Управляющие организации должны очищать крыши от снега, наледи и сосулек в течение суток после выявления. Об этом сообщил мэр Ярославля Артем Молчанов в своем Telegram-канале.

«Управляющие организации обязаны ежедневно осматривать кровли и фасады и своевременно устранять выявленные нарушения, не дожидаясь обращений граждан. Призываем собственников зданий и управляющие компании своевременно проводить очистку кровель и обеспечивать безопасность жителей города»,— написал господин Молчанов.

Сотрудники территориальных администраций и управления контроля в сфере ЖКХ мэрии проводят регулярные объезды и рейды и выявляют участки, представляющие потенциальную опасность. Информация передается собственникам и управляющим компаниям. Помогают выявлять нарушения средства автоматической фиксации.

Алла Чижова