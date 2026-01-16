Казань заняла третье место в рейтинге российских городов по ценности онлайн-обучения. Жители Казани готовы тратить на онлайн-образование в среднем 26,3% ежемесячного дохода. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщила пресс-служба платформы для онлайн-школ GetCourse.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Жители Казани готовы тратить на онлайн-обучение до 26% дохода

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Жители Казани готовы тратить на онлайн-обучение до 26% дохода

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Согласно данным исследования, больше всего готовы инвестировать в онлайн-обучение жители Москвы (30,5% дохода) и Новосибирска (27,5%). Следом за Казанью идут Санкт-Петербург (26,0%) и Самара (25,4%).

В целом по стране респонденты со средним доходом около 125 тыс. руб. в месяц готовы направлять на онлайн-образование до 30 тыс. руб., что соответствует 24% заработка. В регионах этот показатель в среднем составляет 22% дохода.

В Татарстане наибольший интерес к онлайн-обучению отмечен в сферах IT (22,5%) и иностранных языков (15%).

Анна Кайдалова