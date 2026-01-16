На Урале задержали майнеров за хищение электричества с ущербом в 16 млн рублей

В Свердловской области полиция пресекла деятельность организованной группы, подозреваемой в нанесении имущественного ущерба энергетической компании на сумму свыше 16 млн руб. Как сообщила представитель МВД Ирина Волк в своем Telegram-канале, участники группы незаконно подключали оборудование для добычи криптовалюты к электросетям в Нижнем Тагиле и Кушве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал представителя МВД Ирины Волк Фото: Telegram-канал представителя МВД Ирины Волк

В ходе оперативно-розыскных мероприятий были обнаружены более 10 тыс. единиц майнингового оборудования, размещенных по нескольким адресам. Трое подозреваемых в организации незаконного майнинга были задержаны. Заместитель директора компании, который занимается техобслуживанием оборудования, заявил, что не знает, почему полиция прибыла на предприятие.

Следователи МУ МВД России «Нижнетагильское» и МО МВД России «Кушвинский» возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием). Фигуранты отправлены под домашний арест.

Ирина Пичурина