В Татарстане за год на 17% выросло количество вакансий с зарплатой от 1 млн

В 2025 году в Татарстане было размещено 140 вакансий с заработной платой от 1 млн руб. в месяц. Это на 17% больше показателя 2024 года, сообщает РБК Татарстан со ссылкой на hh.ru.

За год жители республики разместили 710 резюме с ожидаемой зарплатой от 1 млн руб. в месяц. Чаще всего вакансии с такими зарплатными ожиданиями в 2025 году публиковали компании из сферы строительства и недвижимости, финансового сектора, а также отрасли услуг для бизнеса.

По данным HeadHunter, самая высокая зарплата в Татарстане в 2025 году была заявлена в вакансии брокера по продаже элитной недвижимости — до 6,2 млн руб. в месяц. В 2024 году наиболее высокооплачиваемой вакансией в республике была позиция менеджера по продаже медицинского оборудования с зарплатой от 3 до 6 млн руб. в месяц.

