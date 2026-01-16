Представители бизнеса в РФ сообщили о сложностях с получением банковских гарантий

У российского бизнеса возникли сложности с получением банковских гарантий (БГ), необходимых для участия в государственных и корпоративных закупках, из-за ужесточения условий со стороны кредитных организаций. Об этом газете «Ведомости» сообщили представители трех бизнес-объединений, источник на одной из федеральных электронных торговых площадок (ЭТП) и предприниматель из строительного сектора.

По словам собеседников газеты, в 2025 году существенно выросло число случаев, когда банкам приходилось выплачивать суммы по гарантиям. Сейчас банки, готовые выдавать БГ, требуют полного обеспечения в виде залога, рассказал сопредседатель комитета «Деловой России» по строительству Алексей Долматов. Раскрытие БГ постоянно растет, тренд на ужесточение условий получения гарантий наблюдается последние три-четыре года, сообщил председатель комитета «Опоры России» по финансовым рынкам Павел Самиев.

Особенно сильно проблема затрагивает строительный сектор, говорят эксперты. Исполнители, которым необходима сумма обеспечения более 50 млн руб., сталкиваются с особыми трудностями, рассказал предприниматель из строительной сферы. По его словам, сроки получения БГ становятся размытыми, поскольку банки более внимательно проверяют такие заявки и запрашивать больше документов. В результате компании вынуждены замораживать собственные средства в качестве обеспечения контрактов, рассказал собеседник.

Среди факторов, которые усугубляют ситуацию, — заметное повышение стоимости БГ, говорит владелец строительной компании. Если до 2025 года средние ставки по ним составляли около 3% годовых, то сейчас в некоторых коммерческих банках они достигают 8%, в банках с государственным участием — 4-5%, отметил он.

При этом Банк России отмечает увеличение общего портфеля БГ и поручительств с 10 трлн руб. на конец 2023 года до 11,1 трлн руб. на начало 2025-го. По словам представителя регулятора, в октябре – ноябре прошлого года портфель БГ не сокращался, а в июле – ноябре был зафиксирован его рост. При этом за первые шесть месяцев 2025 года портфель сокращался с 11 трлн до 10,7 трлн руб.