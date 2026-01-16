Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Участник СВО из Уфы через суд добился выплаты 700 тысяч рублей

Прокуратура Орджоникидзевского района Уфы обязала местные власти выплатить участнику специальной военной операции 700 тыс. руб. единовременной денежной выплаты, а также компенсацию морального вреда.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии, надзорное ведомство провело проверку по обращению супруги бойца. Выяснилось, что в апреле прошлого года уфимец заключил контракт с Минобороны РФ и отправился в зону боевых действий.

В связи с подписанием контракта мэрия должна была выплатить ему 700 тыс. руб. Однако на соответствующее обращение участника СВО городские власти ответили отказом.

По итогам проверки прокуратура обратилась в суд, который удовлетворил требования ведомства и назначил военнослужащему положенные выплаты.

Идэль Гумеров