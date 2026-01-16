В Оренбуржье открыли проезд на нескольких участках дорог

В пятницу, 16 января, с 10:00 (MSK+2) для проезда открыли участки дорог: М-5 «Урал» Подъезд к пункту пропуска Орск от п. Краснощеково до п. Новоникольск и Каменноозерное — Медногорск от выезда из Медногорска до пересечения с автодорогой федерального значения Подъезд к пункту пропуска Орск, км 207, в Кувандыкском муниципальном округе. Об этом сообщает правительство Оренбургской области.

Непогода на указанных территориях бушевала несколько суток, были сильный ветер и метель, создававшие нулевую видимость на трассах. Движение восстановлено для всех видов автотранспортных средств.

До 13:00 остаются закрытыми участки автомобильных дорог: станция Сара — Самарское с 0 по 48 км, Кувандык— Новосимбирка с 7 по 57 км, Каменноозерное — Медногорск с 91 км (с. Сунарчи) по 106 км (с. Черноречка) в Саракташском районе.

Ориентировочно до 18:00 продлены ограничения на участках подъезд к с. Благодарное от а/д Чебеньки — Троицкое с 0 по 7 км в Тюльганском районе, Чебеньки — Троицкое с 30 км (с. Тимашево) по 47 км (с. Благовещенка) в Сакмарском и Тюльганском районах.

Руфия Кутляева