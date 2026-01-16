Организатора незаконной миграции в Челябинской области отправили в колонию

В Челябинской области вступил в силу приговор Сосновского районного суда по уголовному делу об организации канала незаконной миграции с использованием программы добровольного переселения соотечественников. 39-летний фигурант осужден на два года лишения свободы в колонии общего режима, сообщает пресс-служба УФСБ России по региону.

Организатора выявили сотрудники регионального управления ФСБ. Установлено, что с января 2022 года по апрель 2024-го фигурант и группа сообщников организовали незаконное пребывание иностранцев в РФ, подделывая документы об образовании, свидетельства о рождении и заключении брака. С помощью фиктивных документов мигранты получали гражданство в упрощенном порядке как участники государственной программы добровольного переселения соотечественников.

Сосновский районный суд признал фигуранта виновным по п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору). Уголовное дело, возбужденное по материалам УФСБ, расследовали сотрудники СУ СК России по Челябинской области.