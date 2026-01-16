Минобороны: ночью над Черноземьем сбили 64 БПЛА

За ночь дежурные средства ПВО ликвидировали над Россией 106 беспилотников, включая 64 над Черноземьем. В частности, 44 дрона уничтожили над Белгородской областью, 11 — над Воронежской, семь — над Курской, по одному — над Орловской и Липецкой. Об этом сообщили в Минобороны.

Воронежский губернатор Александр Гусев заявил, что беспилотники были сбиты над пятью районами и двумя городами региона. Предварительно, без пострадавших и разрушений.

Курский оперштаб подтвердил информацию оборонного ведомства. Власти Белгородской, Орловской и Липецкой областей пока не прокомментировали ночные атаки.

Глава Курской области Александр Хинштейн отдельно сообщил о 29 ликвидированных БПЛА с 09:00 15 января до 07:00 16 января. По его словам, ВСУ применили артиллерийское орудие по отселенным районам региона 84 раза. Также зафиксировано пять случаев сброса взрывных устройств с дронов. Пострадавших и разрушений нет.

Кабира Гасанова