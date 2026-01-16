«Проблема никуда не делась»

Россия солидарна с народом Ирана, об этом на чрезвычайном заседании Совбеза ООН по ситуации на Ближнем Востоке заявил постпред при организации Василий Небензя. В Организации Объединенных Наций подчеркнули право жителей Исламской Республики на мирные протесты и дестабилизирующий эффект угроз военной атаки со стороны США. Впрочем, по данным агентства France-Presse, страны Персидского залива в последний момент убедили Дональда Трампа отказаться от ударов по Ирану. The New York Times утверждает, что с аналогичной просьбой к главе Белого дома обратился и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. В Вашингтоне, в свою очередь, заявляют, что следят за ситуацией и вопрос окончательно не закрыт. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что США пока не готовы к новой войне на Ближнем Востоке.

Удар США по Ирану не состоялся. Хотя все происходящее говорило о том, что он должен быть. В частности, началась эвакуация невоенного персонала с американских баз на Ближнем Востоке; Тегеран закрыл небо над страной, а западные авиакомпании начали корректировать расписание полетов в Израиль и так далее. Однако Дональд Трамп дал понять, что режим аятолл его услышал и смягчился настолько, насколько это возможно. В результате тучи моментально рассеялись, и вновь вышло солнце. Позже агентство France-Presse все объяснило: Саудовская Аравия, Катар и Оман решили в последний момент, как говорится, на флажке, предпринять отчаянную попытку убедить президента США дать Ирану шанс продемонстрировать благие намерения. Попытка, судя по всему, удалась.

Собственно, причина большой обеспокоенности партнеров понятна — Исламская Республика обещала в ответ ударить по ним. Но есть и другие аргументы — воздушными бомбардировками власть в стране не изменить. Такой вариант давно уже просчитан, а вот удары по нефтяным полям Саудовской Аравии, скажем, чреваты большими проблемами для мировой экономики. Ирану-то терять, по сути, нечего, в отличие от его соседей. Привыкли они к мирной и сытой жизни и воевать не готовы. С этим трудно не согласиться. Кроме того, близится круглая дата — год со дня инаугурации 47-го президента Соединенных Штатов.

Начинать в канун большого праздника операцию с негарантированным результатом как минимум рискованно. Хотя, конечно, заманчиво объявить об очередной победе. Тогда точно триумф и Нобелевская премия мира обеспечены.

Но зачем тогда было обещать вмешаться в ситуацию? Как же так, господин президент? Люди поверили, а получается, что заявления были сделаны просто так, о последствиях вы не подумали. Неудобно вышло. Главное умение политика — продумывать на много ходов вперед. В противном случае очень возможен провал. Между тем Вашингтон намекает, что на самом деле вопрос не закрыт, ничего еще не решено. Да, учитывая непредсказуемость нынешнего американского лидера, возможно все что угодно. Мол, бить нужно сильно и внезапно, пока все расслабились. Сообщения же France-Presse в таком случае — умышленный вброс для усыпления бдительности. С Венесуэлой пауза тянулась, казалось бы, бесконечно долго, но в результате США заявили о победе, правда, она тоже неокончательная. Но что же дальше? Интернет в Иране по-прежнему не работает. Власти заявляют, что покончили с восстанием. Однако проблема никуда не делась. Когда всё каждый день дорожает в два раза, сложно удержать население от неразумных действий. Не восстание, так потоки беженцев направятся в те же соседние страны, которые так сильно обеспокоены происходящим. И вопрос опять встанет ребром. В благие намерения не очень верится, впрочем, чудеса иногда случаются.

Дмитрий Дризе