На Урале трех майнеров задержали за кражу электричества на 16 млн рублей

В Свердловской области задержаны трое членов преступной группы. Их подозревают в незаконном подключении оборудования для добычи криптовалюты к электросетям. Ущерб превысил 16 млн руб., сообщила представитель МВД Ирина Волк в Telegram-канале.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 165 УК (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием). Задержанные отправлены под домашний арест.

По словам госпожи Волк, злоумышленники незаконно подключили устройства для питания майнингового оборудования к объектам электроснабжения в Нижнем Тагиле и Кушве. Во время обысков у них изъяли более 10 тыс. единиц техники для майнинга. Расследование продолжается.