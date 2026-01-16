По факту избиения школьницы группой подростков в Екатеринбурге начата проверка

Прокуратура Верх-Исетского района Екатеринбурга начала проверку информации о нападении группы несовершеннолетних на 15-летнюю школьницу, сообщили в прокуратуре Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Согласно данным из СМИ, инцидент произошел 10 января во дворе дома по улице Татищева. Подростки обманом выманили девочку из дома и завели за трансформаторную подстанцию, где начали наносить ей телесные повреждения. Драку прервал проезжающий мимо мужчина. Пострадавшая получила травмы, ей была оказана необходимая медицинская помощь в больнице — госпитализация не потребовалась.

Прокуратура уточняет обстоятельства произошедшего. В ходе проверки будет оценена деятельность органов и учреждений, занимающихся профилактикой правонарушений среди несовершеннолетних, а также соблюдение законодательства о защите жизни и здоровья детей.

Ирина Пичурина