Эксперт рассказал, когда в сочинениях ЕГЭ можно использовать слово «гойда»

Школьники могут использовать слово «гойда» в сочинениях ЕГЭ, но в определенном контексте. Об этом ТАСС сообщил и. о. заведующего кафедрой общего языкознания им. И. Г. Добродомова Института филологии МПГУ Андрей Григорьев.

Слово «гойда» стало мемом в 2022 году. Тогда его со сцены митинга-концерта в ДНР прокричал актер Иван Охлобыстин. Фрагмент с призывом завирусился в сети. Слова нет в «Толковом словаре» В. И. Даля, однако там есть слово «гайда», что означает призыв к действию, и «гойкать» — окликать.

Андрей Григорьев уточнил, что в словарях «гойда» помечено как «разговорное» и «просторечное» слово, поэтому оно будет неуместным в сочинении-описании, рассуждении и повествовании. «Оно может быть, например, использовано, если учащийся рассуждает о популярности в сети Интернет такого явления, как мемы, которые в молодежной среде активно вытесняют традиционные фразеологизмы»,— сказал господин Григорьев.

Эксперт отметил, что слово можно использовать как междометие или восклицание. По словам Андрея Григорьева, «гойда» встречалось в литературных произведениях с XIX века. Оно пришло из тюркских языков и означает «ну! пошел! давай! вперед!». До XIX века слово «гойда» приписывали царю Ивану Грозному и его приближенным как эмоциональное междометие, которое использовали при одобрении казни изменников, сообщил эксперт. Однако в древнерусских источниках это слово не фигурирует.