Суд в Удмуртии вынес решение по подростку, сообщившему о якобы минировании школы
15-летнего подростка в Удмуртии передали под надзор матери — мера воспитательного воздействия — после звонка в экстренные службы с сообщением о минировании школы. Информация о бомбе оказалась ложной. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов республики.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
Инцидент произошел осенью 2025 года в одной из школ города Можги. После этого было возбуждено уголовное дело о ложном сообщении об иных действиях, создающем опасность гибели людей (ст. 207 УК, до пяти лет лишения свободы).
Можгинский райсуд Удмуртии решил применить к школьнику «принудительную меру воспитательного воздействия» и передал его под надзор матери, которая, среди прочего, может обеспечить его надлежащее поведение и повседневный контроль. Срок меры — один год.