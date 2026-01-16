Суд в Удмуртии вынес решение по подростку, сообщившему о якобы минировании школы

15-летнего подростка в Удмуртии передали под надзор матери — мера воспитательного воздействия — после звонка в экстренные службы с сообщением о минировании школы. Информация о бомбе оказалась ложной. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Инцидент произошел осенью 2025 года в одной из школ города Можги. После этого было возбуждено уголовное дело о ложном сообщении об иных действиях, создающем опасность гибели людей (ст. 207 УК, до пяти лет лишения свободы).

Можгинский райсуд Удмуртии решил применить к школьнику «принудительную меру воспитательного воздействия» и передал его под надзор матери, которая, среди прочего, может обеспечить его надлежащее поведение и повседневный контроль. Срок меры — один год.