Американский истребитель F-35A подал сигнал бедствия и пропал у побережья Японии

Американский истребитель F-35A пропал с радаров в Тихом океане недалеко от побережья Японии, в районе города Аомори. По данным сервиса Flightradar24, самолет, летевший с севера Японского моря, проследовал через сушу в восточном направлении южнее Аомори. Примерно в 06:09 мск связь с судном была потеряна.

Перед исчезновением истребитель подал сигнал 7700 (обозначение экстренной ситуации на борту). Сейчас официальных сообщений от властей США или Японии по этому поводу нет.

F-35A — это модификация многофункционального истребителя пятого поколения F-35 Lightning II. Самолет поступил на вооружение ВВС США в 2016 году.