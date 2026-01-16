УФАС обязало власти зауральского округа провести конкурс на обслуживание домов

Курганское УФАС России выдало предупреждение администрации Целинного муниципального округа за назначение управляющей компании для обслуживания многоквартирных домов без конкурса. Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного органа.

О нарушениях местных властей стало известно после проверки прокуратуры округа. Установлено, что администрация выпустила постановление о назначении ООО «Управляющая компания „Соцгарантия“» для обслуживания 21 дома без проведения обязательных конкурсов. Это создало неравные условия конкуренции среди организаций и лишило жителей свободного выбора УК, подчеркивают в пресс-службе Курганского УФАС России.

Антимонопольный орган выдал администрации предупреждение, обязав отменить постановление и провести аукционы. Устранить нарушения необходимо за 60 календарных дней.

Виталина Ярховска