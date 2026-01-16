Россия и Китай увеличили объемы электронной торговли

Россия и Китай активизировали трансграничную электронную торговлю, что привело к позитивным результатам в двусторонних экономических отношениях. Об этом заявила «РИА Новости» генконсул России в Шэньяне Наталья Прыжкова.

По словам госпожи Прыжковой, провинции Ляонин и Цзилинь устойчивы к снижению товарооборота с Россией, сократив его на 3,6% по сравнению с 2024 годом.

Дипломат добавила, что ключевыми факторами, которые способствовали укреплению торговых связей, помимо трансграничной электронной торговли, стали открытие в январе 2025 года Национального павильона России в Шэньяне, запуск в ноябре российско-китайского контейнерного почтового поезда «Хуньчунь-Москва», а также развитие новых морских и наземных логистических маршрутов.