Два человека погибли при пожаре на севере Москвы

Два человека погибли при пожаре в жилом доме на улице Корнейчука в Москве. Об этом сообщила пресс-служба московской прокуратуры.

При ЧП погибли мужчина 1961 года рождения и женщина 1960 года рождения. По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем. Более точные обстоятельства установят после пожарно-технической экспертизы. Ход и результаты проверки контролирует Бутырская межрайонная прокуратура.

Источник РЕН ТВ сообщил, что пожар произошел на 12-м этаже многоквартирного дома. Его площадь составила 7 кв. м. По словам собеседника телеканала, возгорание началось из-за того, что мужчина заснул с сигаретой.