Имущество челябинского подрядчика-банкрота «Кизилдорстрой» продадут

Арбитражный суд Челябинской области ввел в отношении дорожного подрядчика-банкрота ООО «Кизилдорстрой» процедуру конкурсного производства по итогам процедуры наблюдения. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Срок процедуры установили до 15 июля 2026 года. Конкурсным управляющим утвержден член ассоциации «Межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих» Алексей Скрынник.

Заявление о признании «Кизилдорстроя» несостоятельным подало ООО «Торговая компания Уралтрейд». Организация требует с поставщика 55,8 млн руб., из которых 38,9 млн руб. основного долга и 16,3 млн руб. неустойки. После в реестр требований включили долги подрядчика еще более 20 компаниям. Общая сумма задолженности сейчас составляет 1,5 млрд руб. Процедуру наблюдения в отношении организации ввели в августе 2025 года.

Виталина Ярховска