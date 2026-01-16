Москвичей призвали пересесть на метро из-за ограничений движения

Москвичей призвали передвигаться по городу на метро из-за временных ограничений движения на дорогах. Их вводят из-за возможной гололедицы. Об этом сообщила пресс-служба столичного дептранса.

«В связи с погодными условиями и возможными локальными ограничениями движения в ЦАО, ЗАО и ЮЗАО сегодня для поездок используйте метро»,— призвали в дептрансе. По прогнозу ведомства, сегодня в Москве будет пасмурно, около -12°C.

Водителям авто порекомендовали выезжать в город на машине после 20:00 мск. Их также попросили заранее планировать свой маршрут и водить аккуратно — соблюдать скоростной режим, избегать резких поворотов, не отвлекаться на телефон.