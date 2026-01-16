Новосибирский суд арестовал трех подростков за попытку поджога релейного шкафа

Суд избрал меру пресечения трем подросткам, задержанным за попытку поджога релейного шкафа на железной дороге в Новосибирской области. Двух обвиняемых, родных братьев, поместили под домашний арест, разрешив лишь посещать уроки в школе согласно учебному плану, сообщила сегодня пресс-служба Барабинского районного суда. Их третьего сообщника, в отношении которого расследуется еще одно уголовное дело, заключили под стражу до 25 февраля.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, подростки попытались поджечь релейный шкаф, предназначенный для безопасного и бесперебойного регулирования движения поездов на железной дороге. Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ возбудило уголовное дело о покушении на теракт.

Илья Николаев