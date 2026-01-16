Новый факультет ПГНИУ возглавил бывший замдекана филфака

Исполняющей обязанности декана факультета филологии и коммуникации Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) стала 34-летняя Дарья Павлова, ранее занимавшая пост заместителя декана филологического факультета по учебной работе. Об этом сообщается на сайте вуза.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дарья Павлова

Как пишет «АиФ-Прикамье», госпожа Павлова окончила бакалавриат, магистратуру и аспиранту филологического факультета ПГНИУ, в 2018 году защитила кандидатскую диссертацию.

Кроме того, произошли изменения в структуре кафедр объединенных факультетов. Кафедра русской литературы и кафедра русского языка и стилистики, ранее относящиеся к филфаку, объединились в кафедру русской филологии, которую возглавил кандидат филологических наук Илья Роготнев. Также объединились кафедра английского языка профессиональной коммуникации и кафедра английского языка межкультурной коммуникации. Кроме того, объединили кафедры педагогики и лингводидактики.

В конце 2025 года в ПГНИУ были ликвидированы филологический факультет и факультет современных иностранных языков и литератур. Их объединили в один факультет филологии и коммуникации (сокращенно «филком»).