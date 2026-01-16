Новый факультет ПГНИУ возглавил бывший замдекана филфака
Исполняющей обязанности декана факультета филологии и коммуникации Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) стала 34-летняя Дарья Павлова, ранее занимавшая пост заместителя декана филологического факультета по учебной работе. Об этом сообщается на сайте вуза.
Дарья Павлова
Как пишет «АиФ-Прикамье», госпожа Павлова окончила бакалавриат, магистратуру и аспиранту филологического факультета ПГНИУ, в 2018 году защитила кандидатскую диссертацию.
Кроме того, произошли изменения в структуре кафедр объединенных факультетов. Кафедра русской литературы и кафедра русского языка и стилистики, ранее относящиеся к филфаку, объединились в кафедру русской филологии, которую возглавил кандидат филологических наук Илья Роготнев. Также объединились кафедра английского языка профессиональной коммуникации и кафедра английского языка межкультурной коммуникации. Кроме того, объединили кафедры педагогики и лингводидактики.
В конце 2025 года в ПГНИУ были ликвидированы филологический факультет и факультет современных иностранных языков и литератур. Их объединили в один факультет филологии и коммуникации (сокращенно «филком»).