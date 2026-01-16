В Екатеринбурге простятся с социологом и профессором УрФУ Юрием Вишневским

В возрасте 87 лет 14 января в Екатеринбурге умер социолог, профессор кафедры социологии и социальных технологий управления Уральского федерального университета (УрФУ) Юрий Вишневский, сообщили в Российском обществе социологов. Он также был руководителем Уральского регионального отделения РОС.

Фото: Российское общество социологов

Фото: Российское общество социологов

Юрий Вишневский родился 15 марта 1938 года. Свой трудовой путь он начал в качестве учителя истории и обществоведения в школе рабочей молодежи в Нижнем Тагиле (Свердловская область), в которой проработал в 1960-1963 годах. Затем он вел занятия по философии в Нижнетагильском государственном педагогическом институте. Участвовал в подготовке планов экономического и социального развития Нижнего Тагила на 1971-1975, 1976-1980 годы, руководил разработкой плана развития культуры трудящихся города.

В 1982 году был избран по конкурсу заведующим кафедрой научного коммунизма и переведен на работу в Уральский государственный технический университет (УГТУ). До 2016 года был заведующим кафедрой социологии и социальных технологий управления УрФУ. Общий стаж работы господина Вишневского в университете составил более 43 лет. В этот период им был разработан и читался курс лекций по социологии для студентов технических специальностей, также он подготовил несколько докторов наук и большое количество кандидатов наук.

Им опубликовано около 500 научных работ, в том числе 24 монографии. Его работы известны в России и за рубежом. Под его непосредственным руководством было проведено несколько крупных федеральных исследований, в том числе «Молодежь России и рынок», «Российское студенчество о войне», которые проводились каждые пять лет с 2005 по 2025 год, «Гражданская культура российского студенчества» и другие. Юрий Вишневский отмечен наградами РСФСР и России, являлся лауреатом Премии Правительства РФ в области образования.

