Пианист Даниил Трифонов выступил в Центре им. Кеннеди в Вашингтоне

Российский пианист и композитор Даниил Трифонов выступил в Вашингтоне с Национальным симфоническим оркестром США под руководством маэстро Джанандреа Нозеды, сообщило ТАСС. Музыкант дал концерт с оркестром в Центре исполнительских искусств имени Джона Кеннеди.

В программу концерта вошли «Весна священная» Игоря Стравинского и Фортепианный концерт №1 Иоганнеса Брамса. «Для этого совместного выступления Трифонов предложил Фортепианный концерт №1. А маэстро Нозеду привлекла масштабная работа Стравинского»,— рассказали в пресс-службе культурного учреждения.

Перед концертом господин Нозеда назвал «Весну священную» фантастическим сочинением Стравинского и напомнил публике, что и она, и первый Фортепианный концерт Брамса в свое время были встречены крайне враждебно. «Это означает, что для нас всегда есть надежда», — пошутил худрук НСО, сорвав одобрительный смех и аплодисменты слушателей.

После концерта Российского пианиста публика наградила бурными аплодисментами, отмечает ТАСС. Ему пришлось несколько раз возвращаться на сцену для поклонов, а затем исполнить на бис короткое сольное произведение, не заявленное в программе.