В Челябинской области 55 НКО выиграли президентские гранты

В конкурсе на получение президентских грантов выиграли 55 некоммерческих организаций из Челябинской области. На реализацию социально ориентированных проектов они получат более 127 млн руб. Информация об этом размещена на сайте фонда президентских грантов.

Победителей первого грантового конкурса 2026 года определили 15 января. Челябинская и Нижегородская области, а также Санкт-Петербург вошли в число лидеров по количеству поддержанных проектов.

Всего на конкурс было заявлено 9310 проектов. В результате победителями стали 1469 социально ориентированных НКО из России. Общая сумма выделенных им средств составит 4,8 млрд руб. Средний размер гранта – 3,3 млн руб.

Ольга Воробьева